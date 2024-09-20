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Балотелли: в Серии А нет команд, которым бы я не подошёл, но не все подходят мне

Балотелли: в Серии А нет команд, которым бы я не подошёл, но не все подходят мне
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34-летний нападающий Марио Балотелли, с лета находящийся без клуба, заявил о желании вернуться в итальянскую Серию А.

«У меня было несколько предложений из других стран, но я ответил отказом, потому что у меня всё ещё есть надежда вернуться в Серию А. Нет команд, в которых я бы не был в порядке, но мне нужно подумать о том, какая из них подойдёт мне.

Не понимаю предрассудков в отношении меня. Мне пришлось поссориться с кем-то из тренеров, но все ссорятся. Я никогда не влиял негативно на раздевалку. Сегодня можно услышать о допинге и ставках. Я всегда был далёк от них.

Что я сделал плохого? Пройденный путь сильно изменил меня. Я стал лучше понимать себя, и это моё преимущество. Сожалею, что не сделал этого раньше», — приводит слова Балотелли DAZN.

Балотелли выступал в Серии А в составе «Интера», «Милана» и других клубов.

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