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РФС разрешил «Уралу» дозаявить Юсупова, а «Акрону» — Тчиботу

РФС разрешил «Уралу» дозаявить Юсупова, а «Акрону» — Тчиботу
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Состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков, на котором было разрешено екатеринбургскому «Уралу» дозаявить полузащитника Артура Юсупова, а тольяттинскому «Акрону» — нападающего Мэвиса Тчиботу.

«Удовлетворить заявление ФК «Урал» (Екатеринбург) о регистрации футболиста Артура Юсупова (01.09.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить клубу осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.

Удовлетворить заявление ФК «Акрон» (Тольятти) о регистрации футболиста Дюфуну Мэвиса Тчиботы (07.05.1996 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

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