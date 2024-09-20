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Сергей Семак прокомментировал слова Максима Глушенкова о сборной России

Сергей Семак прокомментировал слова Максима Глушенкова о сборной России
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о словах нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«У всех есть своё мнение», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Сегодня, 20 сентября, Сергей Семак в Санкт-Петербурге посетил матч легенд санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Встреча была посвящена памяти тренера петербургского и армейского клубов Павла Садырина. Команда легенд ЦСКА одержала победу со счётом 3:1.

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