Виейра считает, что «канониры» должны победить «Ман Сити», чтобы побороться в АПЛ

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Патрик Виейра считает, что его экс-команда должна победить «Манчестер Сити», чтобы получить хоть какой-то шанс обыграть действующих чемпионов АПЛ.

«Если вы хотите идти до конца, тогда игроки должны брать на себя больше ответственности. Победа «Арсенала» в воскресенье позволит им обогнать «Манчестер Сити» и потенциально сравняться по очкам с «Ньюкасл Юнайтед», который может занять первое место после победы над «Фулхэмом» в субботу», — приводит слова Виейра издание The Athletic.

48-летний Виейра был последним игроком «Арсенала», выигравшим трофей АПЛ в сезоне-2003/2004.