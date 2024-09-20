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«Черноморец» вырвал победу в концовке матча 11-го тура Первой лиги с «Ротором»

«Черноморец» вырвал победу в концовке матча 11-го тура Первой лиги с «Ротором»
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Завершился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и новороссийский «Черноморец». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Захаров из Казани. Матч закончился победой «Черноморца» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
20 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Стежко – 38'     1:1 Семёнов – 45+3'     1:2 Уридия – 82'    

На 38-й минуте счёт во встрече открыл защитник гостей Виталий Стежко. На 45+3-й минуте защитник «Ротора» Андрей Семёнов восстановил равновесие. На 82-й минуте нападающий Мераби Уридия забил победный мяч «Черноморца».

«Черноморец» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Ротор» заработал 14 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 22 очка за 10 игр.

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