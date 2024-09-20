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ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Спартак» в матче 20-го тура женской Суперлиги

ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Спартак» в матче 20-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 20-го тура женской российской Суперлиги, в котором встречались «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск). ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.

Россия - Суперлига (ж) . 20-й тур
20 сентября 2024, пятница. 19:45 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
0 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Дамьянович – 54'    

На 54-й минуте счёт в матче открыла защитница московского ЦСКА Невена Дамьянович.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024. Команда набрала 44 очка за 20 матчей. «Спартак» располагается на четвёртой строчке, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги санкт-петербургский «Зенит» (44).

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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