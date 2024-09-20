Сегодня, 20 сентября, в 11-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли два матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 20 сентября:

«Уфа» — «Чайка» — 0:1;

«Ротор» — «Черноморец» — 1:2.

После матчей 20 сентября первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», заработавший 22 очка в 10 играх. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», набравшее 20 очков после 10 встреч турнира. Замыкает тройку лидеров «Урал», который заработал 18 очков в 10 матчах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «Тюмень», заработавшая пять очков после 10 туров.

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