Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Первой лиги 20 сентября

Результаты матчей Первой лиги 20 сентября
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, в 11-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли два матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Первой лиги 20 сентября:

  • «Уфа» — «Чайка» — 0:1;
  • «Ротор» — «Черноморец» — 1:2.

После матчей 20 сентября первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», заработавший 22 очка в 10 играх. На второй строчке расположилось московское «Торпедо», набравшее 20 очков после 10 встреч турнира. Замыкает тройку лидеров «Урал», который заработал 18 очков в 10 матчах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает «Тюмень», заработавшая пять очков после 10 туров.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android