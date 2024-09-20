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Игроки ЦСКА получили трофей за победу в матче легенд с «Зенитом»

Игроки ЦСКА получили трофей за победу в матче легенд с «Зенитом»
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Сегодня, 20 сентября, состоялся матч легенд санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Команда легенд ЦСКА одержала победу со счётом 3:1 и после игры получила трофей.

Встреча была посвящена памяти тренера петербургского и армейского клубов Павла Садырина. Команды играли на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

На 19-й минуте с пенальти счёт открыл полузащитник команды легенд ЦСКА Зоран Тошич. Через пять минут защитник Георгий Щенников увеличил преимущество армейцев. На 45-й минуте полузащитник Максим Астафьев отыграл один мяч легенд «Зенита». Победную точку в составе легенд ЦСКА поставил полузащитник Алан Дзагоев, который отличился на 58-й минуте — 3:1.

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