Александр Соболев рассказал, почему вместе с Георгием Джикией распустил команду «Бей Беги»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал, почему вместе с экс-партнёром по команде Георгием Джикией решил распустить медийный клуб «Бей Беги».

«Когда мы создавали медиакоманду, был только второй сезон Медиалиги. И тогда всё было совсем по-другому. Сейчас это профессиональная лига, я считаю. Когда мы создавали «Бей Беги», было по две тренировки в неделю и игра в выходные. Потом три тренировки, четыре, пять, три тренера. Короче, полноценная профессиональная команда.

Когда это всё начало уходить в профессиональное русло, мы приняли решение закрыть команду. Потому что этим надо заниматься, этим надо жить, а мы с Георгием не можем этим заниматься. Когда это было «хи-хи, ха-ха», выходили медиалица в футбол играть, было весело и прикольно. А когда всё это ушло в профессиональный спорт, мы не могли этим заниматься», — сказал Соболев в интервью пресс-службе «Зенита».