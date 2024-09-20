Соболев: в детстве играл на воротах, до сих пор могу после тренировки мячи половить

Форвард «Зенита» Александр Соболев рассказал, как он в детстве пришёл к игре в нападении.

— Всё просто — ​любил забивать голы. А кто в детстве этого не любит? Но в самом начале пришлось постоять на воротах. Раньше набор в детскую школу был с семи лет, а мне было пять, и я уже тогда, в пять лет, понял, что до ребят постарше немного недотягиваю, значит, и играть не буду. А место на воротах было свободно, поэтому ради игры решил побыть хоть вратарём. Но прошло некоторое время, и я вернулся в поле.

— Не понравилась вратарская позиция?

— Нет, наоборот! До сих пор могу после тренировки на ворота встать, мячи половить. Но тогда, в детстве, был какой-то момент, когда мне просто закинули пять-шесть голов, и я сказал: «Ладно, всё, я больше не буду», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Соболев родился и начал играть в футбол в Барнауле.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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