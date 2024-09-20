Кирилл Новиков: чтобы бороться за титулы, «Динамо» нужно решить проблемы в обороне

Экс главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков высказался об игре бело-голубых перед матчем 9-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

«Динамо» оставляет приятное впечатление в атаке, но есть огромные проблемы в обороне, которые нужно решать, чтобы можно было бороться за титулы. Что касается футболистов, то есть яркие игроки в атаке, которые делают разницу на поле, но они же позволяют себе недорабатывать в обороне, что вредит команде.

Пропускать каждую игру по два гола от любого соперника – это чересчур для команды, которая хочет стать чемпионом. Не буду кого то хвалить – всегда есть куда стремиться и что улучшать в своей игре. Что касается Лещука, то, ему нужно уходить из «Динамо» и пытаться проявить себя в другой команде, иначе он может остаться вечно вторым вратарём. Ему скоро 30 лет, пора играть!» — приводит слова Новикова Metaratings.

Московский «Спартак» после 8-го тура текущего сезона РПЛ набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Динамо» же идёт на четвёртой строчке с 16 очками.