АЕК объявил о подписании контракта с Марсьялем до 2027 года

Греческий АЕК на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним нападающим Антони Марсьялем, рассчитанного до 2027 года.

«Я очень счастлив. АЕК — это возможность для меня, и я сделаю всё, чтобы добиться успеха, выиграть трофеи и доставить радость болельщикам команды», — приводит слова Марсьяля пресс-служба клуба.

Фото: ФК АЕК

Минувшим летом у французского футболиста закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выступал с 2015 года. В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги Марсьяль провёл 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету четыре игры и одна голевая передача в Лиге чемпионов.

Материалы по теме Официально АЕК подтвердил переход экс-форварда «МЮ» Марсьяля

Самый дорогой трансфер в истории футбола: