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Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
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Роналду помог «Аль-Насру» на выезде разгромить «Аль-Иттифак»

Роналду помог «Аль-Насру» на выезде разгромить «Аль-Иттифак»
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Завершился матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
0 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 33'     0:2 Аль-Наджди – 56'     0:3 Талиска – 71'    

На 33-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовав пенальти. На 56-й минуте полузащитник Салем Аль-Наджди удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте отличился полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска.

«Аль-Иттифак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. «Аль-Наср» находится на четвёртой строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу Про-Лиги возглавляет «Аль-Иттихад» (9).

Ранее «Аль-Халидж» и «Аль-Фейха» сыграли вничью со счётом 0:0, а «Аль-Ахли» дома победил «Дамак» — 4:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
20 сентября 2024, пятница. 18:15 МСК
Аль-Халидж
Сайхат
Окончен
0 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
20 сентября 2024, пятница. 18:55 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
4 : 2
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Вейга – 13'     1:1 Fallatah – 45+9'     2:1 Тони – 46'     2:2 76 – 65'     3:2 Фирмино – 90+8'     4:2 Тони – 90+16'    
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