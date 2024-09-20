Роналду помог «Аль-Насру» на выезде разгромить «Аль-Иттифак»

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Завершился матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Мохамед бин Фахд» в Эд-Даммаме (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:0.

На 33-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовав пенальти. На 56-й минуте полузащитник Салем Аль-Наджди удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте отличился полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска.

«Аль-Иттифак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. «Аль-Наср» находится на четвёртой строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу Про-Лиги возглавляет «Аль-Иттихад» (9).

Ранее «Аль-Халидж» и «Аль-Фейха» сыграли вничью со счётом 0:0, а «Аль-Ахли» дома победил «Дамак» — 4:2.