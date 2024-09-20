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Артета: «Сити» — самая стабильная команда АПЛ с точки зрения результата и доминирования

Артета: «Сити» — самая стабильная команда АПЛ с точки зрения результата и доминирования
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о «Манчестер Сити» в преддверии очного матча команд в 5-м туре чемпионата Англии, который состоится 22 сентября.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет по-настоящему конкурентоспособный матч. Мы отправимся домой к чемпиону, к команде, которая является самой стабильной в истории АПЛ не только с точки зрения результатов, но и с точки зрения доминирования, а также постоянных выступлений на высшем уровне. Это вызов для нас. Нам необходимо справиться с ним и доказать, что мы способны конкурировать», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

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