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Аль-Иттифак — Аль-Наср. Прямая трансляция
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Криштиану Роналду забил 902-й гол в своей карьере

Криштиану Роналду забил 902-й гол в своей карьере
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 902-й мяч в матче саудовской Про-Лиги с «Аль-Иттифаком».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
0 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 33'     0:2 Аль-Наджди – 56'     0:3 Талиска – 71'    

Криштиану Роналду открыл счёт во встрече на 33-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 902 гола в официальных матчах. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 69 за «Аль-Наср» и 132 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Действующее трудовое соглашение Роналду с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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