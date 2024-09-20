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Соболев: любимая шутка про себя? Про дельфина — ​это вообще мой фаворит

Соболев: любимая шутка про себя? Про дельфина — ​это вообще мой фаворит
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о любимой шутке, направленной в его адрес.

«Про дельфина — ​это вообще мой фаворит. Может быть, некоторые думают, что я обижаюсь, но на самом деле для меня это кайф. Я как вампир, который питается негативной энергией. То есть меня критикуют, пишут что-то плохое, а я благодаря этому, наоборот, собираюсь и заряжаюсь», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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