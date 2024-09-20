Мареска — о тяжёлом графике футболистов: тренеры не могут защитить игроков

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказал отношение к недовольству ряда футболистов перегруженным календарём.

«Игр слишком много. Не думаю, что мы [тренеры] можем защитить футболистов. Единственные, кто способны что-то сделать, — это сами игроки. Для меня то количество матчей, которое есть сейчас, совершенно неправильно.

Однако, повторюсь, единственные, кто может что-то сделать, — это игроки. Мы должны помогать им. За последнюю неделю или две некоторые футболисты попытались объяснить свою позицию. Думаю, это хорошая отправная точка», — приводит слова Марески Football.London.

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» Родри допустил возможность забастовки футболистов из-за перегруженного графика.

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