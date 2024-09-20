Алип — о Семаке: первый раз вижу, когда человек ругается, но не матерится

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал об уникальном качестве главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Я первый раз вижу, когда человек ругается, но не матерится, а смеётся. Богданыч вообще не матерится. Он может напихать тебе жёстко за игровой момент, но без мата. Я сам удивился. Ведь когда злость, по-любому ругаешься», — сказал Алип в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

После 8-го тура Российский Премьер-Лиги «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков. В субботу, 21 сентября, сине-бело-голубые проведут домашний матч с воронежским «Факелом». Начало игры — в 16:30 мск.