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Игрок «Ахмата» Талал: моя главная цель — помочь команде вернуть своё заслуженное место

Игрок «Ахмата» Талал: моя главная цель — помочь команде вернуть своё заслуженное место
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Хавбек грозненского «Ахмата» Амин Талал рассказал, что хочет помочь клубу улучшить турнирное положение в чемпионате России.

— Ты только недавно восстановился от ужасной травмы, и впереди ещё две трети игр чемпионата. Ставишь личные цели в первом полноценном сезоне за «Ахмат»?
— Моя главная цель – помочь команде вернуть своё заслуженное место в турнирной таблице. Мы должны находиться в её верхней части. Учитывая то, в какой ситуации сейчас мы находимся, я думаю, наша общая цель важнее личных, — приводит слова Талала пресс-служба «Ахмата».

После 8-го тура чемпионата России «Ахмат» с пятью очками располагается на последнем, 16‑м месте в турнирной таблице. В следующем туре грозненский клуб проведёт домашний матч с «Крыльями Советов». Встреча состоится в понедельник, 23 сентября, начало — в 18:30 мск.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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