Артета объяснил, почему он не рад возможному отсутствию Де Брёйне в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил, рад ли он, что атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне может пропустить матч 5-го тура чемпионата с «канонирами», который состоится 22 сентября.

«Нет, потому что у них есть выбор [на этой позиции]. Если не он [Де Брёйне], то сыграют Гюндоган, Бернарду, Фил Фоден, Ковачич. Все они футболисты мирового класса. Нам также не хватает нескольких игроков, и мы должны адаптироваться. Однако, конечно, такие команды не полагаются только на одного человека», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров» на официальном сайте.

Де Брёйне получил повреждение во время матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

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