«Майнц» победил «Аугсбург» в результативном матче Бундеслиги с двумя удалениями

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Майнц». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сёреном Шторксом. «Майнц» одержал победу со счётом 3:2.

Гости повели к 15-й минуте со счётом 2:0 усилиями Арминдо Зиба и Жонатана Буркардта. На 25-й минуте Кевен Шлоттербек отыграл один мяч «Аугсбурга». Через 10 минут полузащитник «Майнца» Надим Амири получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 49-й минуте Жонатан Буркардт оформил дубль. Через восемь минут Самуэль Эссенд сократил отставание хозяев. На 70-й минуте составы стали равными после удаления Самуэля Эссенда.

«Майнц» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков после четырёх матчей. «Аугсбург» располагается на 12-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария» (9).