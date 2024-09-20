Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Майнц» победил «Аугсбург» в результативном матче Бундеслиги с двумя удалениями

«Майнц» победил «Аугсбург» в результативном матче Бундеслиги с двумя удалениями
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и «Майнц». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сёреном Шторксом. «Майнц» одержал победу со счётом 3:2.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 3
Майнц
Майнц
0:1 Зиб – 13'     0:2 Буркардт – 15'     1:2 Шлоттербек – 25'     1:3 Буркардт – 49'     2:3 Эссенд – 57'    
Удаления: Эссенд – 70' / Амири – 35'

Гости повели к 15-й минуте со счётом 2:0 усилиями Арминдо Зиба и Жонатана Буркардта. На 25-й минуте Кевен Шлоттербек отыграл один мяч «Аугсбурга». Через 10 минут полузащитник «Майнца» Надим Амири получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 49-й минуте Жонатан Буркардт оформил дубль. Через восемь минут Самуэль Эссенд сократил отставание хозяев. На 70-й минуте составы стали равными после удаления Самуэля Эссенда.

«Майнц» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков после четырёх матчей. «Аугсбург» располагается на 12-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария» (9).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android