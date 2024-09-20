«Ницца» разгромила «Сент-Этьен» со счётом 8:0 в матче Лиги 1
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Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Сент-Этьен». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. «Ницца» одержала победу со счётом 8:0.
Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
8 : 0
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Батубинсика – 4' 2:0 Н'Домбеле – 7' 3:0 Шо – 24' 4:0 Мукоко – 26' 5:0 Гессан – 36' 6:0 Мукоко – 39' 7:0 Диоп – 75' 8:0 Росарио – 86'
В составе «Ниццы» отличились Тангай Н'Домбеле, Мохамед-Али Шо, Юссуфа Мукоко (дважды), Эванн Гессан, Софьян Диоп и Пабло Паулино Росарио (с пенальти). Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Дилан Батубинсика.
«Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков после пяти матчей. «Сент-Этьен» располагается на 16-й строчке, заработав три очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (12).
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