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Алип рассказал, согласился ли бы он перейти в европейскую команду за меньшую зарплату

Алип рассказал, согласился ли бы он перейти в европейскую команду за меньшую зарплату
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался о перспективе перейти в европейский клуб на меньшую зарплату.

— Представь, тебе звонит тренер «Манчестер Юнайтед». «Нурик, ты нам нужен, но зарплата в два раза меньше, чем в «Зените». Пойдёшь?
— У меня, наверное, в команде самая маленькая зарплата. Куда ниже (смеётся)? Там, в Англии, ещё налоги 50%. Куда там?! — сказал Алип в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

После 8-го тура Российский Премьер-Лиги «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков. В субботу, 21 сентября, сине-бело-голубые проведут домашний матч с воронежским «Факелом». Начало игры — в 16:30 мск.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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