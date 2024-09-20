Напряжённые взаимоотношения Левандовского и Ямаля улучшились при Флике — Sport.es

После прихода в «Барселону» немецкого тренера Ханс-Дитера Флика в стане сине-гранатовых улучшилась атмосфера, в частности профессиональные взаимоотношения между нападающими Робертом Левандовским и Ламином Ямалем. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, вплоть до завершения минувшего сезона у Левандовского вызывало недовольство то обстоятельство, что Ямаль периодически игнорировал его на футбольном поле, не обеспечивая передачами. В свою очередь, испанский футболист считал, что Левандовски демонстрирует не лучшее поведение для лидера команды.

Подчёркивается, что Флик попросил Левандовского оказать ему содействие в работе с молодыми футболистами каталонского клуба, а также пообещал, что на него станут чаще играть.

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