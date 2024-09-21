«Всё было решено уже после первого тайма». Бубнов — о матче «Спартака» и «Крыльев» в КР

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». «Спартак» одержал победу со счётом 4:1.

«У Станковича большой выбор качественных футболистов. У «Крыльев» нет даже рядом такой конкуренции на каждую позицию в стартовом составе. Поэтому хозяева были изначально бо́льшими фаворитами.

Неудивительно, что с первой же минуты у ворот «Крыльев» стали возникать голевые моменты. В стартовой половине «Спартак» имел подавляющее преимущество и мог спокойно забивать больше. А вот самарцы даже к воротам соперника толком подойти не могли. Всё было решено уже после первого тайма.

После перерыва красно-белые сбавили обороты, доведя встречу до победы. «Крыльям» удалось немного уменьшить игровое преимущество столичного коллектива за счёт выхода на поле лидеров команды», — приводит слова Бубнова Sportbox.