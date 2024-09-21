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«Всё было решено уже после первого тайма». Бубнов — о матче «Спартака» и «Крыльев» в КР

«Всё было решено уже после первого тайма». Бубнов — о матче «Спартака» и «Крыльев» в КР
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». «Спартак» одержал победу со счётом 4:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Николсон – 2'     2:0 Зобнин – 19'     3:0 Печенин – 41'     3:1 Шитов – 68'     4:1 Мангаш – 89'    
Удаления: нет / Печенин – 86'

«У Станковича большой выбор качественных футболистов. У «Крыльев» нет даже рядом такой конкуренции на каждую позицию в стартовом составе. Поэтому хозяева были изначально бо́льшими фаворитами.

Неудивительно, что с первой же минуты у ворот «Крыльев» стали возникать голевые моменты. В стартовой половине «Спартак» имел подавляющее преимущество и мог спокойно забивать больше. А вот самарцы даже к воротам соперника толком подойти не могли. Всё было решено уже после первого тайма.

После перерыва красно-белые сбавили обороты, доведя встречу до победы. «Крыльям» удалось немного уменьшить игровое преимущество столичного коллектива за счёт выхода на поле лидеров команды», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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