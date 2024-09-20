Игроки «Ромы» выступили против увольнения Де Росси с поста тренера команды — CDS

Футболисты «Ромы» не приняли решение руководства об увольнении итальянского специалиста Даниэле Де Росси с поста главного тренера команды, о чём было официально объявлено 18 сентября. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, игроки «волков» Лоренцо Пеллегрини и Джанлука Манчини на правах лидеров команды встретились с боссами клуба с целью выяснения причин, обусловивших увольнение Де Росси.

Кроме того, у Пеллегрини и Манчини вызвало недовольство то обстоятельство, что перед увольнением 41-летнего тренера руководство команды позвонило нескольким футболистам, чтобы узнать их мнение на этот счёт, но не им. Подчёркивается, что среди игроков, которым поступил звонок от боссов «волков», были Пауло Дибала и Леандро Паредес, заявившие о нежелании отставки Де Росси.

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