«Торино» вырвал победу у «Вероны» в матче 5-го тура Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Торино». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. «Торино» одержал победу в матче со счётом 3:2.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия. Затем спустя две минуты один мяч отыграл полузащитник «Вероны» Григорис Кастанос. На 21-й минуте произошло удаление игрока «Вероны» Павла Давидовича. На 33-й минуте вывел гостей вперёд форвард Дуван Сапата. Затем отметился забитым голом на 79-й минуте Че Адамс. Второй мяч у гостей на 90+3-й минуте отыграл Даниэль Москера.

Ранее завершился ещё один матч 5-го тура Серии А, в котором играли «Кальяри» и «Эмполи». Итоговый результат 0:2.

После данных матчей 5-го тура чемпионата Италии «Торино» занимает первое место (11 очков), «Верона» располагается на девятой строчке (шесть очков), «Кальяри» находится на предпоследнем, 19-м месте (два очка), а «Эмполи» размещается на четвёртой строчке (девять очков).