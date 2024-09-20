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«Торино» вырвал победу у «Вероны» в матче 5-го тура Серии А

«Торино» вырвал победу у «Вероны» в матче 5-го тура Серии А
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Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Верона» и «Торино». Команды играли на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. «Торино» одержал победу в матче со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 5-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
2 : 3
Торино
Турин
0:1 Санабрия – 10'     1:1 Кастанос – 12'     1:2 Сапата – 33'     1:3 Адамс – 79'     2:3 Москера – 90+3'    
Удаления: Давидович – 21' / нет

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия. Затем спустя две минуты один мяч отыграл полузащитник «Вероны» Григорис Кастанос. На 21-й минуте произошло удаление игрока «Вероны» Павла Давидовича. На 33-й минуте вывел гостей вперёд форвард Дуван Сапата. Затем отметился забитым голом на 79-й минуте Че Адамс. Второй мяч у гостей на 90+3-й минуте отыграл Даниэль Москера.

Ранее завершился ещё один матч 5-го тура Серии А, в котором играли «Кальяри» и «Эмполи». Итоговый результат 0:2.

Италия — Серия А . 5-й тур
20 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 2
Эмполи
Эмполи
0:1 Коломбо – 33'     0:2 Эспозито – 49'    

После данных матчей 5-го тура чемпионата Италии «Торино» занимает первое место (11 очков), «Верона» располагается на девятой строчке (шесть очков), «Кальяри» находится на предпоследнем, 19-м месте (два очка), а «Эмполи» размещается на четвёртой строчке (девять очков).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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