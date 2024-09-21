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Бубнов: с такой философией «Крылья Советов» обречены на борьбу за выживание

Бубнов: с такой философией «Крылья Советов» обречены на борьбу за выживание
Игорь Осинькин
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о результатах «Крыльев Советов» в текущем сезоне. Ранее команда потеряла шансы на выход из группы в Фонбет Кубке России. В турнирной таблице чемпионата России самарцы занимают 10-е место.

«Руководство самарского коллектива каждый сезон планомерно ослабляет команду. Результатом этого стало нынешнее бедственное положение «Крыльев». И вина Осинькина в плохих результатах минимальна. Когда в его распоряжении были более качественные игроки, специалист давал результат. Сейчас тренер вынужден работать с большим количеством посредственных футболистов. С такой философией команда обречена на борьбу за выживание», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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