«ПСЖ» обжаловал решение футбольных властей Франции о выплате Мбаппе € 55 млн — RMC Sport

«ПСЖ» подал апелляцию на решение Юридического комитета Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) о необходимости выплатить бывшему нападающему парижского клуба Килиану Мбаппе € 55 млн в качестве задолженности по заработной плате. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее Мбаппе обратился в Юридический комитет LFP, который провёл своё заседание на минувшей неделе в присутствии всех сторон конфликта. Изначально указанный орган выступил за посредничество, однако сторона французского футболиста отказалась, после чего «ПСЖ» обязали выплатить € 55 млн.

Издание L’Équipe сообщало, что LFP не может заставить «ПСЖ» выплатить эту сумму. Однако обладает правом применить санкции к французскому гранду. Одной из таких санкций и может стать наложение запрета на трансферы.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: