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«Алавес» обыграл «Севилью» в матче 6-го тура Примеры

«Алавес» обыграл «Севилью» в матче 6-го тура Примеры
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Завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. «Алавес» победил со счётом 2:1.

Испания — Примера . 6-й тур
20 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Висенте – 17'     2:0 Мартин – 60'     2:1 Лукебакио – 83'    

На 17-й минуте счёт в матче открыл вингер «Алавеса» Карлос Висенте. Увеличил преимущество хозяев на 60-й минуте нападающий Карлос Мартин. Один мяч на 83-й минуте отыграл полузащитник Доди Лукебакио.

«Алавес» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. «Севилья» находится на 14-й строчке, заработав пять очков за аналогичное количество игр. В следующем туре «Алавес» встретится с мадридским «Реалом» (24 сентября), а «Севилья» — с «Вальядолидом» (24 сентября).

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