«Алавес» обыграл «Севилью» в матче 6-го тура Примеры

Завершился матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Алавес» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. «Алавес» победил со счётом 2:1.

На 17-й минуте счёт в матче открыл вингер «Алавеса» Карлос Висенте. Увеличил преимущество хозяев на 60-й минуте нападающий Карлос Мартин. Один мяч на 83-й минуте отыграл полузащитник Доди Лукебакио.

«Алавес» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. «Севилья» находится на 14-й строчке, заработав пять очков за аналогичное количество игр. В следующем туре «Алавес» встретится с мадридским «Реалом» (24 сентября), а «Севилья» — с «Вальядолидом» (24 сентября).