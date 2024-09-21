«Эмоции зашкаливали, долго этого ждал». Соболев рассказал о чувствах от перехода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вспомнил свои эмоции от успешного осуществления его трансфера в санкт-петербургский клуб, куда он перешёл минувшим летом из московского «Спартака».

«Эмоции зашкаливали, слов не было! Я долго этого ждал. Были моменты, когда уже думал, что всё сорвалось. Для меня это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что всё закончилось именно так и что я стал игроком «Зенита». Я просто счастлив!» — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего футболиста из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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