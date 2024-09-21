Роналду поделился эмоциями после разгромной победы в матче с «Аль-Иттифаком»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после победы в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» со счётом 3:0. Португальский футболист открыл счёт во встрече на 33-й минуте, реализовав пенальти.

«Отличная командная работа! Сегодня вечером была одержана важная победа – она для болельщиков», — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети.

«Аль-Иттифак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. «Аль-Наср» находится на четвёртой строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу Про-Лиги возглавляет «Аль-Иттихад» (9).

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