Роналду поделился эмоциями после разгромной победы в матче с «Аль-Иттифаком»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после победы в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» со счётом 3:0. Португальский футболист открыл счёт во встрече на 33-й минуте, реализовав пенальти.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Окончен
0 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 33' 0:2 Аль-Наджди – 56' 0:3 Талиска – 71'
«Отличная командная работа! Сегодня вечером была одержана важная победа – она для болельщиков», — написал Роналду в своём аккаунте в социальной сети.
«Аль-Иттифак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. «Аль-Наср» находится на четвёртой строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу Про-Лиги возглавляет «Аль-Иттихад» (9).
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