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Игорь Денисов раскритиковал ЦСКА после матча легенд памяти Павла Садырина

Игорь Денисов раскритиковал ЦСКА после матча легенд памяти Павла Садырина
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Экс-полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов после матча легенд ЦСКА и «Зенита», который организовал Российский футбольный союз в Санкт-Петербурге и в котором армейцы победили со счётом 3:1, раскритиковал представителей ЦСКА.

— Ребятам из ЦСКА надо отдать должное, но так не делается.

— Что именно?
— Они — игровики. Кто-то год назад закончил играть, кто-то — полгода. Так нельзя. Если ты ведёшь, заменись тогда. Потому что они играли с огромным запасом. Если бы прибавили — и 10 забили бы нам.

— Как это регулировать?
— Очень легко. Я и Дзаге сказал, и Щенникову: «Вы заменитесь, дайте поиграть». Но если они считают, что можно над нами поиздеваться… А так ЦСКА с заслуженной победой, — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

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