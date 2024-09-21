«Выдохните и займитесь йогой». Постекоглу — о критике трансфера Соланке в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос о завышенной цене за покупку нападающего Доминика Соланке из «Борнмута» минувшим летом. Ранее появлялась информация, что «шпоры» заплатили € 64 млн за переход футболиста.

«Люди очень быстро судят. Этот парень сыграл за нас менее двух [полных] матчей. Если бы он провёл 15 игр, не забив ни единого гола, то я бы мог ответить на этот вопрос. Или, если бы он провёл 15 матчей, не внеся никакого вклада. Но сейчас я думаю: «Переведите дух, займитесь йогой. Подумайте о мире на секунду, а после этого оценивайте», — приводит слова Постекоглу ESPN.

В нынешнем сезоне Соланке принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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