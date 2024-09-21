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Экс-игрок «Зенита» Зырянов: если будут предложения по тренерской работе, я их рассмотрю

Экс-игрок «Зенита» Зырянов: если будут предложения по тренерской работе, я их рассмотрю
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своей работе в структуре сине-бело-голубых. Также он ответил на вопрос о возможности возвращения к своей тренерской деятельности.

— Пару слов о вашей новой работе в «Зените». Чем занимаетесь?
— Она уже не новая. Я уже работаю с марта. Занимаюсь арендными футболистами, обсматриваю всех. Сейчас 22 российских футболиста, три иностранца, которыми занимается Константин Шипулин. Смотрю матчи, составляю отчёт по каждому матчу, кладу на стол руководству, общаемся, разговариваем, решаем, правильно ли мы делаем, отдавая футболиста в ту или иную команду. Мы хотим, чтобы наши футболисты, которые уходят в аренду, получали игровую практику. Если игрок не получает практику, значит, что-то не так.

— Цель вернуть в «Зенит» его есть?
— Первостепенная цель — чтобы футболист получал игровую практику и вернулся в «Зенит».

— Вы сами планируете возвращаться к тренерской работе? У вас был опыт.
— Я не закрываю дверцу. Сейчас я работаю в «Зените», мне всё нравится. Если будут предложения, я рассмотрю, — приводит слова Зырянова «РБ Спорт».

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