Тен Хаг рассказал о состоянии Хойлунда и Маунта, пропустивших последние матчи из-за травм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии нападающего Расмуса Хойланда и атакующего полузащитника Мэйсона Маунта, вернувшихся к тренировкам после травм в преддверии матча 5-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится сегодня, 21 сентября.

«Мы надеемся, что сможем интегрировать их очень осторожно.

В топ-футболе нужно быть аккуратными. Всегда приходится переходить границы дозволенного. Подобного не избежать, но, когда в наличии полный состав, легче справляться с нагрузками, чем когда есть такие обстоятельства, как в минувшем сезоне. Тогда нам пришлось перегружать футболистов.

Очень хорошие новости, что они вернулись к командным тренировкам. Необходимо решить, достаточно ли они готовы к выходу на поле в стартовом составе, но очень приятно, что ребята в хорошей форме и вернулись в команду», — приводит слова тен Хага 90min.

Хойлунд не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы, полученной минувшим летом. Маунт сыграл три встречи, но в конце августа повредил подколенное сухожилие.

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