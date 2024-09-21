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Алип рассказал, что игрока «Зенита» прозвали мини-Усик

Алип рассказал, что игрока «Зенита» прозвали мини-Усик
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал о прозвище нападающего сине-бело-голубых Артура Гимарайнса.

— Опиши Артура одним словом.
— Усик (смеётся). Мини-Усик!

— А он реально похож на боксёра Усика!
— Пацаны прикалывались, когда Артур только перешёл — мини-Усик приехал.

— А кто в «Зените» главный приколист?
— Миша [Кержаков] может хорошо стебануть, — сказал Алип в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

После 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков. В субботу, 21 сентября, сине-бело-голубые проведут домашний матч с воронежским «Факелом». Начало игры — в 16:30 мск.

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