Алип рассказал, что игрока «Зенита» прозвали мини-Усик

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал о прозвище нападающего сине-бело-голубых Артура Гимарайнса.

— Опиши Артура одним словом.

— Усик (смеётся). Мини-Усик!

— А он реально похож на боксёра Усика!

— Пацаны прикалывались, когда Артур только перешёл — мини-Усик приехал.

— А кто в «Зените» главный приколист?

— Миша [Кержаков] может хорошо стебануть, — сказал Алип в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

После 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков. В субботу, 21 сентября, сине-бело-голубые проведут домашний матч с воронежским «Факелом». Начало игры — в 16:30 мск.