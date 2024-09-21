Семак отреагировал на критику болельщиков «Зенита» в отношении Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику болельщиков петербургского клуба в отношении нападающего Александра Соболева.

«Мы с Сашей говорили. Он прекрасно сам всё понимает. Это естественно, что болельщики к кому‑то относятся хорошо, а к кому‑то — плохо или кого‑то не любят за те или иные действия и слова. Но что теперь делать? Это жизнь», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме Сергей Семак рассказал о восстановлении Максима Глушенкова после травмы

Самые титулованные футбольные клубы России: