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Александр Соболев рассказал, как его приняли в «Зените» после перехода из «Спартака»

Александр Соболев рассказал, как его приняли в «Зените» после перехода из «Спартака»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как проходит его привыкание к новым партнёрам по команде и тренерскому штабу.

— Что можете сказать о взаимопонимании с новыми партнёрами? Пока привыкаете друг к другу?
— Не буду лукавить, нужно ещё немного времени, чтобы до конца понять ребят и сыграться. Но я каждый день отдаю все силы на тренировках, чтобы приблизить этот момент, и уверен, что у меня всё впереди. Я пришёл сюда, чтобы приносить пользу команде.

— Как идёт ваша адаптация к требованиям тренерского штаба?
— Очень хорошо! Меня тепло приняли, и команда, и штаб, все подсказывают, во всём помогают. У каждого тренера свой взгляд на игру, свои запросы, и я стараюсь выполнять всё, что от меня требуют, на максимум, — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

27-летний нападающий Александр Соболев 30 августа перешёл в «Зенит» из московского «Спартака», сумма трансферной компенсации составила € 10 млн.

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