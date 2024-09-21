Семак ответил на вопрос о психологическом состоянии Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем петербургского клуба Александре Соболеве.

«Соболев точно в прекрасном психологическом состоянии. Возможно, ему немного не хватает игрового тонуса, но он уже помогает нашей команде и отдал прекрасную голевую передачу в матче Кубка России, которая повлияла на исход и развитие игры. Саша — молодец!» — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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