В «Зените» прокомментировали слова Максима Глушенкова о сборной России

Президент правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о словах нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова о сборной России. Ранее Глушенков заявил, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«Меня удивляет, как из мухи пытаются сделать слона. Если мы внимательно проанализируем, что сказал Максим, то он имел в виду, что играть против вьетнамцев ему менее интересно, чем тренироваться с нашими бразильцами. Это отражает то, что в условиях изоляции нам очень трудно найти соперника, который соответствовал бы нам по классу и качеству игры. Это очень печально. Сейчас идет попытка приписать Максиму, что он против игры за сборную, но это полная ерунда. Он так не думает и, самое главное, этого не сказал.

Будем ждать, чтобы наша изоляция закончилась и мы могли играть. Ничего другого Максим не сказал. Заметьте, что главный тренер сборной Валерий Карпин тоже отмечал, что, к сожалению, сейчас достойных спарринг-партнеров найти очень трудно», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

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