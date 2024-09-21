Ассистент тренера «Урала» Олег Шатов сыграет за медиаклуб из Екатеринбурга

Футболист екатеринбургского медиаклуба «СиндЕкат», экс-полузащитник «Андерлехта», «Твенте» и «Урала» Анатолий Герк сообщил, что 34-летний экс-хавбек сборной России Олег Шатов примет участие в матче «СиндЕката». С июня 2024 года Шатов входит в тренерский штаб екатеринбургского «Урала» в качестве ассистента главного тренера Александра Аверьянова.

«100% мы увидим Олега Шатова на домашней игре. Сейчас её организовываем, общаемся с лигой. Думаем через выходные провести в Екатеринбурге игру», — приводит слова Герка «РИА Новости Спорт».

Олег Шатов завершил карьеру действующего игрока в августе 2023 года.