«Гранада» объявила об увольнении бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля

Официальный сайт выступающего в испанской Сегунде клуба «Гранада» сообщил о расторжении контракта с главным тренером — 35-летним Гильермо Абаскалем. Предыдущим клубом испанца был московский «Спартак», где он работал с июня 2022 года по апрель 2024 года.

20 сентября «Гранада» сыграла на своём поле вничью с «Малагой» (2:2) в матче 6-го тура Сегунды. Эта ничья стала для андалусийцев третьей подряд и продлила их безвыигрышную серию до четырёх матчей.

В шести матчах первенства «Гранада» под руководством Абаскаля набрала шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице при 22 клубах-участниках, на два очка опережая зону вылета.