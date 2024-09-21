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«Гранада» объявила об увольнении бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля

«Гранада» объявила об увольнении бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля
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Официальный сайт выступающего в испанской Сегунде клуба «Гранада» сообщил о расторжении контракта с главным тренером — 35-летним Гильермо Абаскалем. Предыдущим клубом испанца был московский «Спартак», где он работал с июня 2022 года по апрель 2024 года.

Испания — Сегунда . 6-й тур
20 сентября 2024, пятница. 21:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 2
Малага
Малага
1:0 Нева – 56'     1:1 Cordero – 60'     2:1 Узуни – 77'     2:2 Монте – 90+3'    

20 сентября «Гранада» сыграла на своём поле вничью с «Малагой» (2:2) в матче 6-го тура Сегунды. Эта ничья стала для андалусийцев третьей подряд и продлила их безвыигрышную серию до четырёх матчей.

В шести матчах первенства «Гранада» под руководством Абаскаля набрала шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице при 22 клубах-участниках, на два очка опережая зону вылета.

Календарь Сегунды
Турнирная таблица Сегунды
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