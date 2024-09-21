Соболев: если бы родители не заплатили, может, и не подписал бы контракт с «Томью»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, как его родителям пришлось самостоятельно выплачивать компенсацию футбольной школе, чтобы форвард смог подписать свой первый профессиональный контракт с томской «Томью».

— Есть ощущение, что разнообразные трудности преследуют вас на протяжении всей карьеры. Это так?

— Не без этого, да. До переезда в Томск пробовал себя во многих командах — ​нигде не пригодился. В «Томи» полгода провел на просмотре, и, если бы родители не заплатили компенсацию, может, и не подписал бы контракт с клубом. Переходы в «Крылья» и «Спартак» тоже были сложными: когда в Москву уехал, думал, уже всё, а в итоге вернулся в Самару на сбор. И вот сейчас история с трансфером длилась три месяца. Но меня это только закаляет, и, если пройти через трудности с высоко поднятой головой, дальше будет легче. Для меня «Зенит» — ​большой вызов, я хочу помочь команде и доказать, что всё это было не зря.

— Что за история с родителями и компенсацией?

— Когда ты молодой футболист и переходишь из одной команды в другую, школа, которая тебя воспитала, при подписании первого контракта должна получить какие-то деньги. Насколько я помню, там было порядка 250 тысяч рублей — ​и родители всё оплатили. Им пришлось где-то занять денег, потому что для семьи это была существенная сумма, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

27-летний воспитанник системы барнаульского «Динамо» нападающий Александр Соболев с июля 2016 года по январь 2018 года выступал за «Томь». Также футболист играл за «Крылья Советов», «Енисей» и «Спартак», 30 августа 2024 года Соболев подписал контракт с петербургским «Зенитом».