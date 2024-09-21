Семак рассказал, как Барриос отреагировал на переход Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как игроки петербургского клуба отреагировали на переход нападающего Александра Соболева.

«Как команда приняла Соболева? Хорошо. Мы все находимся в одной лодке и понимаем, что занимаемся одним делом. Мы делаем всё для достижения наших целей и задач. Ребята, тот же Барриос и абсолютно все говорят, что мы все друг за друга, потому что делаем одно общее дело», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме В «Зените» прокомментировали слова Максима Глушенкова о сборной России

Главные футбольные дерби России: