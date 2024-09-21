«Самый главный противник». Соболев высказался о матчах с «Зенитом» в своей карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о матчах против петербуржцев в своих прежних клубах.

— Прежде вам не раз приходилось играть против сине-бело-голубых. Чем запомнились клуб, стадион и город?

— Это был самый главный противник, играть на «Газпром Арене» всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал. Один раз мы обыграли «Зенит» — ​в Кубке России. Это сильнейшая команда страны, против которой максимально тяжело играть — ​неважно, дома или на выезде, — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

В ходе своей карьеры нападающий Александр Соболев сыграл против петербургского «Зенита» 16 матчей во всех турнирах — больше, чем против любого другого клуба. 13 из них были сыграны форвардом в составе московского «Спартака» (одна победа, четыре ничьих и восемь поражений), два — в «Крылья Советов» (два поражения), один — в «Томи» (поражение). Результативность Соболева в этих матчах составила пять голов и два голевых паса (все — в составе «Спартака»).