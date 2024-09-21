Михаил Мудрик хочет покинуть «Челси» — Daily Express

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может покинуть английскую команду.

Как сообщает Daily Express, футболист сборной Украины хочет покинуть стан «синих» и намерен перейти в команду, где он будет регулярно получать игровое время. Ранее появилась информация о желании «Челси» расстаться с игроком.

В сезоне-2024/2025 Мудрик провёл за «Челси» всего два матча. При этом в обеих встречах он выходил лишь на замену примерно на 30 минут игрового времени.

Михаил Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает украинского футболиста в € 35 млн.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки: