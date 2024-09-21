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Гвардиола назвал главного конкурента «Манчестер Сити» в АПЛ

Гвардиола назвал главного конкурента «Манчестер Сити» в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре лондонского «Арсенала».

«Арсенал» очень хорошо действует при высоком прессинге, умеет глубоко обороняться, а также здорово выглядит при переходах. Это сплоченная, абсолютно цельная команда. Именно поэтому «Арсенал» был нашим главным соперником в последних двух сезонах», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Англии, который состоится 22 сентября.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Манчестер Сити», набравший 12 очков за четыре матча. Вторую строчку занимает «Арсенал» (10). Тройку лидеров замыкает «Ньюкасл» (10).

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