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Одноклубник Головина похвалил россиянина после победы «Монако» в матче с «Барселоной»

Одноклубник Головина похвалил россиянина после победы «Монако» в матче с «Барселоной»
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Полузащитник «Монако» Элисс Бен-Сегир отреагировал на победу своей команды в матче с «Барселоной» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Аклиуш – 16'     1:1 Ямаль – 28'     2:1 Иленикена – 71'    
Удаления: нет / Гарсия – 10'

«Нет, это не подвиг. С чего бы это? Мы способны обыгрывать большие команды. Мы показали это в чемпионате. В атаке у нас есть Головин, который умеет делать очень хорошие передачи. Благодаря этому впереди мы становимся гораздо опаснее», — приводит слова Бен-Сегира официальный сайт «Монако».

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, проведёт игру с «Янг Бойз». Встреча состоится 1 октября.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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