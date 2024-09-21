Одноклубник Головина похвалил россиянина после победы «Монако» в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Монако» Элисс Бен-Сегир отреагировал на победу своей команды в матче с «Барселоной» (2:1).

«Нет, это не подвиг. С чего бы это? Мы способны обыгрывать большие команды. Мы показали это в чемпионате. В атаке у нас есть Головин, который умеет делать очень хорошие передачи. Благодаря этому впереди мы становимся гораздо опаснее», — приводит слова Бен-Сегира официальный сайт «Монако».

В следующем туре Лиги чемпионов «Монако» встретится с загребским «Динамо». Матч состоится 2 октября. «Барселона», в свою очередь, проведёт игру с «Янг Бойз». Встреча состоится 1 октября.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: