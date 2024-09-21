Семак: хейт никак не сказывается на работе Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что негативные комментарии не сказываются на работе нападающего Максима Глушенкова.

«Это лично дело людей, которые делают какие-либо заявления. У нас есть своя работа, на работе Максима это не отражается. Он работает хорошо», — приводит слова Семака «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Максим Глушенков провёл за «Зенит» семь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу. В летнее трансферное окно футболист пополнил состав петербургской команды, покинув московский «Локомотив».

Самые титулованные футбольные клубы России: